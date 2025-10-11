Morea, beneficiaria del torneo solidario de mus en el hospital
El sábado 18 de octubre, de 10 a 22.30 horas, la cafetería del personal, en la planta 0 del nuevo edificio de hospitalización del CHUO, acogerá el II Torneo Solidario de Mus. La Asociación de Familiares y Enfermos de Salud Mental de Ourense (Morea) será la beneficiaria. En la primera edición se recaudaron 3.000 euros para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Pablo, un medallista olímpico... en matemáticas: «Es una asignatura muy bonita; no hay que cogerle manía»
- Termas A Chavasqueira: así fue el incendio que las redujo a cenizas
- La casa de mayores cerrada en Amoeiro fue inspeccionada en septiembre y 18 días después llegó una denuncia
- En búsqueda y captura el profesor condenado a 13 años por violar a una alumna menor y vulnerable en Ourense
- A Bola apela a la calma tras la llegada de un exconvicto: «Legalmente es libre»
- De la lucha por un paritorio digno a dar a luz allí: «Non hai intimidade nin espazo»
- El colectivo feminista de Ourense critica el «desamparo» de la justicia tras la fuga del profesor violador