Morea, beneficiaria del torneo solidario de mus en el hospital

Morea, beneficiaria del torneo solidario de mus en el hospital | FDV

El sábado 18 de octubre, de 10 a 22.30 horas, la cafetería del personal, en la planta 0 del nuevo edificio de hospitalización del CHUO, acogerá el II Torneo Solidario de Mus. La Asociación de Familiares y Enfermos de Salud Mental de Ourense (Morea) será la beneficiaria. En la primera edición se recaudaron 3.000 euros para la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).

