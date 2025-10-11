El juicio por el incendio de las termas de A Chavasqueira llega pasados seis años y tras la reapertura de la nueva construcción

Los tiempos de la justicia son incluso más lentos que el ritmo pausado de la burocracia, con trámites que resultaron complejos para obtener los permisos de distintas administraciones y poder reconstruir las termas de A Chavasqueira, en funcionamiento desde hace unos días. El juicio por el incendio intencionado que destruyó la construcción original tendrá lugar el 15 y 16 de octubre, en la Audiencia Provincial de Ourense. La vista llega transcurridos más de seis años del suceso que redujo a cenizas uno de los símbolos termales de Ourense, las primeras instalaciones termales en el Miño en régimen público privado, inauguradas en 2001. Hay dos acusados, un extrabajador que fue despedido de la empresa y un amigo. El afán de venganza fue el supuesto móvil.

«De las actuaciones practicadas no ha resultado debidamente justificada la participación de los procesados en el incendio de ‘As Termas da Chavasqueira’, en la madrugada del 24 de abril de 2019», expone la Fiscalía, que defiende la absolución. El Concello de Ourense, personado como acusación, solicita la condena. Pide para ambos sospechosos 10 años de cárcel y el pago de los daños que causó el fuego, en una cuantía sin fijar, que habría que determinar en la fase de ejecución de sentencia, en el supuesto de una hipotética condena. La compañía aseguradora realizó un desembolso parcial a la empresa.

Fue despedido y, presuntamente, acudió de madrugada en compañía de un amigo a su antiguo lugar de trabajo para prender fuego a las termas de pago de A Chavasqueira y así vengarse de la empresa. Es la hipótesis de la Policía que la magistrada instructora asumió, que el Concello comparte, pero que la Fiscalía no considera amparada en indicios suficientes. La controversia se resolverá en el juicio, seis años y medio después.

Peligro para un operario

La abogada municipal califica el delito como un incendio con peligro para la vida o la integridad física, porque aquella madrugada había un operario en labores de mantenimiento en las instalaciones, que dio la alerta al detectar el fuego. Pese a que el parque de bomberos está a pocos metros de las termas de A Chavasqueira, la propagación del fuego fue muy rápida, debido a la estructura de madera. Se sospechó del uso de un acelerante para acelerar la combustión. Los investigados fueron detenidos por la UDEV de la comisaría de Ourense año y medio después. La defensa solicita la absolución, como la Fiscalía. El Concello pide cárcel.