Improvisación, feminismo y placer en Vilar de Santos
La taberna Arca da Noe acoge un encuentro de «regueifa feminista» el próximo sábado día 18
Improvisación, humor, feminismo y placer se dan cita el sábado 18 de octubre en Vilar de Santos, donde el Arca da Noe acogerá de 11.00 a 14.00 horas el taller «Regueifa feminista en la taberna – con unas gotas de sexualidad», el sexto y último del ciclo «Regueifando con pracer: redes feministas de improvisación y cuidados», promovido por los colectivos Aopaso y Senhora Pracerful.
La actividad, que tuvo que ser aplazada debido a los incendios, regresa ahora para cerrar el proceso colectivo en clave de creación oral, disfrute y crítica social.
El encuentro estará guiado por la performer Senhora Pracerful, acompañada por las regueifeiras Raquel «a Doallo» . El taller está dirigido a mujeres y personas no binarias que quieran experimentar con la improvisación a través del verso, la voz o algún instrumento. No es necesario tener experiencia previa, solo ganas de compartir. Finalizará con una sesión vermú.
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Pablo, un medallista olímpico... en matemáticas: «Es una asignatura muy bonita; no hay que cogerle manía»
- Termas A Chavasqueira: así fue el incendio que las redujo a cenizas
- La casa de mayores cerrada en Amoeiro fue inspeccionada en septiembre y 18 días después llegó una denuncia
- En búsqueda y captura el profesor condenado a 13 años por violar a una alumna menor y vulnerable en Ourense
- A Bola apela a la calma tras la llegada de un exconvicto: «Legalmente es libre»
- De la lucha por un paritorio digno a dar a luz allí: «Non hai intimidade nin espazo»
- El colectivo feminista de Ourense critica el «desamparo» de la justicia tras la fuga del profesor violador