Improvisación, feminismo y placer en Vilar de Santos

La taberna Arca da Noe acoge un encuentro de «regueifa feminista» el próximo sábado día 18

Lucila González

Ourense

Improvisación, humor, feminismo y placer se dan cita el sábado 18 de octubre en Vilar de Santos, donde el Arca da Noe acogerá de 11.00 a 14.00 horas el taller «Regueifa feminista en la taberna – con unas gotas de sexualidad», el sexto y último del ciclo «Regueifando con pracer: redes feministas de improvisación y cuidados», promovido por los colectivos Aopaso y Senhora Pracerful.

La actividad, que tuvo que ser aplazada debido a los incendios, regresa ahora para cerrar el proceso colectivo en clave de creación oral, disfrute y crítica social.

El encuentro estará guiado por la performer Senhora Pracerful, acompañada por las regueifeiras Raquel «a Doallo» . El taller está dirigido a mujeres y personas no binarias que quieran experimentar con la improvisación a través del verso, la voz o algún instrumento. No es necesario tener experiencia previa, solo ganas de compartir. Finalizará con una sesión vermú.

