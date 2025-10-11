Huelga del sector del metal los días 15 y 16

El personal del siderometal de la provincia de Ourense ha convocado huelga para los días 15 y 16 ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo por parte de la patronal, que insiste en «propuestas regresivas que contemplan una subida salarial insuficiente y un aumento de la jornada laboral», afirma la CIG. Numerosos trabajadores se movilizaron este jueves por las calles de Ourense para reclamar condiciones dignas y un incremento de sueldos justo. Ante la negativa del empresariado, CIG y UGT inician un calendario de movilizaciones.