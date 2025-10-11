El Concello lleva a pleno 28 millones con el informe económico en contra

El Concello de Ourense volverá a intentar recurrir a su remanente de tesorería para afrontar gastos urgentes. Lo hará el próximo jueves, en un pleno extraordinario convocado para aprobar dos nuevas modificaciones de crédito que suman 28,7 millones de euros. La operación, impulsada por el gobierno local, no es una novedad en la política económica municipal, pero sí lo son el volumen de fondo, como tampoco lo es la negativa de los informes económicos a esta operación.

Los servicios financieros municipales y la Intervención alertan de un «riesgo altamente probable» de que Ourense incumpla la regla de gasto y los principios de estabilidad presupuestaria si sigue adelante con este plan. El problema no está en el destino del dinero —algunas partidas responden incluso a sentencias judiciales firmes—, sino en cómo se va a financiar: con los ahorros del Concello.

Los 28,7 millones que se quieren liberar proceden íntegramente del remanente de tesorería para gastos generales, es decir, del superávit acumulado. Técnicamente, se trata de un ingreso financiero que, al usarse para cubrir gasto no financiero —como inversiones o servicios—, engorda la columna del gasto sin que aumente la de los ingresos ordinarios. Según los cálculos de los técnicos, ese desfase puede alcanzar los 1,7 millones de euros, lo que obligaría a «activar un Plan Económico-Financiero de corrección».

A ese desequilibrio se suma otra advertencia: si el Concello vacía ahora su colchón financiero, perderá margen para responder a situaciones de emergencia o litigios judiciales pendientes, como los casos urbanísticos de San Antonio o Marcelo Macías, que siguen abiertos.

Pese al aviso, la Alcaldía ha ordenado continuar con la tramitación de los expedientes y los lleva a pleno, defendiendo su urgencia y necesidad.

Las modificaciones

Las dos modificaciones de crédito se dividen en dos grandes bloques. El primero, el expediente 6P/2025, moviliza 25,7 millones de euros y se centra en obras, pagos judiciales y servicios urbanos. Entre las partidas más relevantes está el abono de una deuda millonaria con la sociedad estatal Aguas de las Cuencas de España—Acuaes— por el convenio de saneamiento, bloqueada desde hace años y ahora avalada por sentencia firme. Solo esa obligación legal suma más de 4,6 millones entre principal e intereses.

También se destinarán más de 3 millones a la compra de nuevos contenedores de basura, cuyo estado actual —según reconoce el propio Concello— representa «un riesgo ambiental y sanitario», un punto con el que parte de la oposición ya dijo no estar a favor. Es el caso del BNG, que pese a no adelantar su posición de voto, si dicen que los nuevos contenedores debería ir ligados a la nueva concesión del servicio de limpieza.

El expediente incluye además cerca de 9 millones de euros en actuaciones de movilidad vertical y humanización de calles, como la rampa de Sás o Vasco Díaz Tanco, así como la restauración de las pasarelas de Outariz y O Vao, deterioradas por el uso y la corrosión. A mayores reserva también una partida para redactar el nuevo Plan Especial del Casco Histórico y As Burgas, una normativa urbanística que lleva años pendiente.

El segundo expediente, el 5P/2025, suma 2,96 millones de euros y agrupa partidas propuestas por varias concejalías, centradas en el ámbito social y cultural. El grueso del gasto irá al Auditorio Municipal, que arrastra problemas técnicos. Se prevé invertir 1,3 millones en renovar equipos de iluminación y sonido, cambiar butacas e instalar nuevos sistemas de control escénico, actuaciones que el gobierno considera «imprescindibles» para no poner en riesgo la programación cultural.

También se contemplan pagos derivados de sentencias judiciales por el servicio de ayuda a domicilio —más de 270.000 euros— y pequeñas partidas para el mantenimiento de centros cívicos, el albergue municipal o un convenio con Down Ourense.

Aunque parte del gasto está justificado por urgencias reales o mandatos judiciales, la Intervención pone en duda la solidez de algunas consignaciones, especialmente en el expediente 5P. Señala, por ejemplo, que buena parte de los 450.000 euros reservados para las fiestas de Navidad corresponden en realidad a actos previstos para enero de 2026, como las carrozas de la Cabalgata de Reyes o los DJs del día 5. Esta forma de anticipar el gasto se considera una «inflación de crédito» que distorsiona la ejecución presupuestaria del ejercicio.

También se pone en duda la decisión de destinar 40.000 euros a una auditoría externa del proyecto europeo Move Ourense I, un programa que, recuerda Intervención, fue adjudicado el 2 de julio por 16.607 euros y que el propio departamento se ofreció a realizarla sin coste adicional una intervención, « todavía es hoy el día en que se ignoran las motivaciones que llevaron a rechazar unos servicios ofrecidos de modo gratuito con cargo a recursos propios del Concello de Ourense, en vez de acudir a una contratación externa onerosa para las arcas municipales», cuestionan.