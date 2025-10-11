Barbadás lanza una bolsa de empleo para ayuda a domicilio

El Concello de Barbadás lanza una bolsa de empleo de auxiliares de atención a domicilio para reforzar la plantilla del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), prestado por la empresa Osventos. Esta es la segunda bolsa de empleo para el SAF impulsada desde el Concello, que convocó la primera el pasado mes de abril. Las personas interesadas pueden inscribirse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Barbadás. Tienen de plazo hasta el 21 de octubre.