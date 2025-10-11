Afaor acoge a 150 usuarios al día

Afaor recibe diariamente a unos 150 usuarios en su centro de día y en los talleres que organiza, consolidándose como el principal referente en Ourense para la atención a personas con alzhéimer. Su presidenta, Dolores Neira Rodríguez, destacó la labor de los profesionales y la importancia de apoyar también a los cuidadores, que encuentran alivio mientras los usuarios participan en las actividades del centro. «No solo es complicada para el enfermo, sino que los cuidadores padecen mucho, y aquí pueden disponer de tiempo para gestiones personales mientras reciben apoyo especializado», explicó Neira. La asociación atiende a 400 personas entre la ciudad y la provincia, y mantiene lista de espera ante la alta demanda, siendo la única asociación independiente de estas características en la provincia.

Eloína Núñez, subdirectora xeral de Envellecemento Activo e Prevención da Dependencia e Innovación Sociosanitaria da Consellería de Política Social, destacó la evolución de las instalaciones, que han pasado por varias ubicaciones hasta el actual centro completamente adaptado, y subrayó el compromiso de la Xunta con un modelo mixto de atención a la dependencia, combinando recursos públicos y privados. Actualmente, en la provincia de Ourense existen 127 residencias y centros de día, de los cuales 16 son gestionados por el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, lo que permite ofrecer cobertura y calidad de atención a personas mayores, con programas de prevención, talleres, fisioterapia y actividades cognitivas.

Neira recordó que la actividad del centro no solo ralentiza el deterioro de los usuarios, sino que también proporciona un apoyo esencial a sus familias y cuidadores, mejorando su bienestar y calidad de vida. Eloína Núñez subrayó que estas entidades independientes son esenciales para complementar la atención que se ofrece desde los concellos y otras administraciones, promoviendo un envejecimiento activo y saludable. Tanto la presidenta como la subdirectora coincidieron en la importancia de reforzar la colaboración entre asociaciones, familias y administraciones, garantizando que los mayores puedan vivir más años, pero sobre todo con calidad de vida, acompañamiento emocional y social, y atención especializada frente al alzhéimer.