Un acusado de una agresión sexual a un menor en un taxi y otro por besar a una compañera de trabajo sin consentimiento

Un hombre sin antecedentes penales y que tenía 21 años cuando ocurrieron los hechos, en 2024, está acusado de agredir sexualmente a un menor (tenía 17 años). El encausado volvía de fiesta junto a unos amigos y llamó a un taxi furgoneta en el que iban varias personas. Se sentó junto al adolescente. Según la Fiscalía, durante el trayecto, le hizo tocamientos e intentó cogerlo del cuello para besarlo. El perjudicado expresó varias veces su negativa. Este viernes tuvo lugar en el Penal 2 de Ourense la audiencia previa al juicio, sin acuerdo de conformidad, por lo que la vista se celebrará en febrero. La Fiscalía solicita 2 años de prisión, libertad vigilada posterior, alejamiento para proteger a la víctima, indemnización de 1.000 euros e inhabilitación para cualquier profesión o actividad que implique contacto con menores.

El Penal 2 juzgará en febrero otra presunta agresión sexual a una menor. Un hombre está acusado de besar sin consentimiento a una compañera de trabajo, que tenía 17 años. La agarró, intentó besarla varias veces, ella apartó la cara y mostró rechazo pero él la besó en la mejilla, entre comentarios soeces. La Fiscalía pide 18 meses de prisión, entre otras penas.