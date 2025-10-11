Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un acusado de una agresión sexual a un menor en un taxi y otro por besar a una compañera de trabajo sin consentimiento

La Fiscalía solicita condenas de 2 años y 18 meses de prisión, respectivamente

Una oficina de los juzgados de lo Penal de Ourense.

Una oficina de los juzgados de lo Penal de Ourense. / I. OSORIO

J. F.

Ourense

Un hombre sin antecedentes penales y que tenía 21 años cuando ocurrieron los hechos, en 2024, está acusado de agredir sexualmente a un menor (tenía 17 años). El encausado volvía de fiesta junto a unos amigos y llamó a un taxi furgoneta en el que iban varias personas. Se sentó junto al adolescente. Según la Fiscalía, durante el trayecto, le hizo tocamientos e intentó cogerlo del cuello para besarlo. El perjudicado expresó varias veces su negativa. Este viernes tuvo lugar en el Penal 2 de Ourense la audiencia previa al juicio, sin acuerdo de conformidad, por lo que la vista se celebrará en febrero. La Fiscalía solicita 2 años de prisión, libertad vigilada posterior, alejamiento para proteger a la víctima, indemnización de 1.000 euros e inhabilitación para cualquier profesión o actividad que implique contacto con menores.

El Penal 2 juzgará en febrero otra presunta agresión sexual a una menor. Un hombre está acusado de besar sin consentimiento a una compañera de trabajo, que tenía 17 años. La agarró, intentó besarla varias veces, ella apartó la cara y mostró rechazo pero él la besó en la mejilla, entre comentarios soeces. La Fiscalía pide 18 meses de prisión, entre otras penas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents