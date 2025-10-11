El 20 de diciembre, elecciones en el Colegio de Ingenieros de Ourense

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrícolas de Ourense ha i niciado oficialmente su proceso electoral, que culminará el 20 de diciembre, cuando se celebrarán las elecciones colegiales destinadas a la renovación de los órganos de gobierno. Después de ocho años al frente de la entidad profesional, Manuel Rojo asegura que es el momento de dar paso a otro responsable. Considera que la renovación es necesaria y positiva, así como una oportunidad para incorporar nuevas ideas.