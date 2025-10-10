La Xunta finaliza el reparto aéreo de alimento para fauna

La Xunta de Galicia ha repartido en un mes más de 105,6 toneladas de alimentos para la fauna silvestre en las zonas afectadas por los incendios estivales, gracias al trabajo conjunto de agentes medioambientales sobre el terreno y varios vuelos realizados con la técnica de helimulching, es decir, lanzar paja desde un helicóptero en el terreno calcinado, con el principal objetivo de evitar que la ceniza resultante del fuego acabe desplazándose ladera abajo, llegando a arroyos y ríos. Esta acción, que sienta las bases para futuras intervenciones de recuperación ambiental, está orientada a asegurar que animales de distintas especies permanezcan en sus hábitats naturales.

Las llamas devorando hectáreas en A Gudiña. | Brais Lorenzo

La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitó ayer la zona del Alto do Rodicio, en Maceda, para supervisar estas labores de alimentación complementaria destinadas a garantizar la supervivencia de la fauna en las áreas quemadas. Durante la visita, acompañada por técnicos especializados, la conselleira también comprobó el estado de los hábitats naturales.

En el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Alto do Rodicio, Ángeles Vázquez pudo constatar el estado de los animales que están siendo atendidos tras los incendios. La conselleira acudió ayer y destacó la importancia de estos esfuerzos, pero también que con este vuelo, el noveno, se pone fin a los desplazamientos del helicóptero encargado de distribuir alimentos en zonas de difícil acceso, además de verificar desde el aire la posible aparición de rebrotes de vegetación.

Con todo, señaló que desde comienzos de septiembre y durante octubre, los equipos técnicos han repartido un total de 105.695 kilos de alimento —entre paja, cereales y sal— destinados a herbívoros como corzos, ciervos y aves. En concreto, se distribuyeron más de 88.400 kilos de paja grande, 6.800 de paja pequeña, 9.325 de cereales y 1.100 de sal, a través de efectivos aéreos y agentes por tierra.

La campaña, pionera en Galicia por combinar el lanzamiento en helicóptero en las zonas de difícil acceso con el reparto terrestre, ha permitido alcanzar zonas de complicada orografía en cinco distritos ambientales de Ourense: Ribeiro-Arenteiro, Miño-Arnoia, Valdeorras-Trives, Verín-Viana y Xinzo de Limia. En ellos, la titular de Medio Ambiente aseguró que ya se observa la presencia de corzos, ciervos y aves en los puntos de alimentación, lo que confirma la recuperación de la fauna. Cámaras instaladas por agentes medioambientales y las imágenes obtenidas durante los vuelos de reconocimiento aéreo han registrado estas señales positivas.

Además, agradeció la inscripción de 650 voluntarios que a partir de este fin de semana comenzarán a colaborar en el reparto de alimentos en zonas menos peligrosas, dentro de un programa que contempla 28 acciones de voluntariado distribuidas en cuatro fines de semana.