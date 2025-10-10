Verín hará una captación de agua para garantizar la calidad del consumo humano
La alcaldía aprobó el proyecto en sesión urgente ante posibles arrastres de cenizas por las lluvias
A. F.
El Concello de Verín aprobó ayer en un pleno extraordinario y urgente la tramitación por emergencia de la ejecución de una nueva captación en el manantial de Miñambres, en el margen derecho del río Támega, a la altura de la presa de A Preguiza. Permitirá reconducir el agua hasta la actual ETAP municipal, aprovechando el canal del molino de Peláez, con el fin de garantizar la continuidad y seguridad del abastecimiento a la población.
Esta iniciativa forma parte de un proyecto ya valorado y estudiado por el grupo de gobierno, dentro de la planificación municipal de mejora de las infraestructuras de abastecimiento. Pero su tramitación se acelera ahora debido a los incendios forestales registrados en las proximidades del Támega, que podrían provocar, con la llegada de las lluvias, el arrastre de cenizas y otros residuos al lecho del río, afectando a la calidad del agua captada para el consumo humano.
La propuesta de alcaldía, que contó con el apoyo del PSOE y del BNG y la abstención del PP, incluye la adquisición de dos parcelas en el manantial de Miñambres, la redacción del proxecto técnico con estudio geotécnico y topográfico, y la ejecución de las obras necesarias para el transporte y tratamiento del agua.
