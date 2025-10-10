Verín hará una captación de agua para garantizar la calidad del consumo humano

El Concello de Verín aprobó ayer en un pleno extraordinario y urgente la tramitación por emergencia de la ejecución de una nueva captación en el manantial de Miñambres, en el margen derecho del río Támega, a la altura de la presa de A Preguiza. Permitirá reconducir el agua hasta la actual ETAP municipal, aprovechando el canal del molino de Peláez, con el fin de garantizar la continuidad y seguridad del abastecimiento a la población.

Esta iniciativa forma parte de un proyecto ya valorado y estudiado por el grupo de gobierno, dentro de la planificación municipal de mejora de las infraestructuras de abastecimiento. Pero su tramitación se acelera ahora debido a los incendios forestales registrados en las proximidades del Támega, que podrían provocar, con la llegada de las lluvias, el arrastre de cenizas y otros residuos al lecho del río, afectando a la calidad del agua captada para el consumo humano.

La propuesta de alcaldía, que contó con el apoyo del PSOE y del BNG y la abstención del PP, incluye la adquisición de dos parcelas en el manantial de Miñambres, la redacción del proxecto técnico con estudio geotécnico y topográfico, y la ejecución de las obras necesarias para el transporte y tratamiento del agua.