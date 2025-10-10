Sandiás mejora las antiguas escuelas de Piñeira y Couso

El Concello de Sandiás rehabilitó en los últimos años las antiguas escuelas de Piñeira de Arcos y Couso de Limia para diferentes usos como viviendas sociales, velatorios y lugares de encuentro para los vecinos. En una primera fase se acometió el acondicionamiento interior y ahora se aborda el aislamiento térmico y la eficiencia energética de ambos edificios, a través del aislamiento de las cubiertas evitando así la humedad y la reducción de la demanda de calefacción. Explotacións Medioambientais, S. L. ejecutará las obras por un importe de 45. 749. 88 euros.