Ribadavia iluminará la Navidad con un millón de luces tras el tirón Ferrero

El Concello de Ribadavia no piensa perder el «tirón» que el año pasado le dio el Premio Ferrero Rocher, después de ganar el concurso «Juntos Brillamos Más» , por lo que ya ha comenzado con los trabajos de decorado de Navidad. Para este año anuncia la colocación de cerca de un millón de luces led y la iluminación se amplía a las calles Martiño y Yáñez, además de reforzarse en el Castillo de los Sarmiento, que brillará con especial intensidad.

Después de ganar el prestigioso concurso en 2024, que atrajo a la villa a miles de visitantes, Ribadavia reafirma su apuesta por una Navidad única y llena de encanto. «Queremos seguir mostrando al mundo lo mejor de Ribadavia: una villa viva, con historia, con un patrimonio único y con una comunidad que se vuelca cada año para crear algo realmente especial. El reconocimiento de Ferrero Rocher fue un impulso importante, pero el verdadero mérito es de nuestra gente, que hizo posible convertir la Navidad en un referente en toda Galicia. Continuaremos trabajando para que la iluminación, la programación cultural y el ambiente de estas fiestas sigan siendo motivo de orgullo y de dinamización económica para todo el concello», apunta el alcalde, César Fernández.

El encendido oficial de las luces será el 29 de noviembre, y contará además con la actuación musical de Broken Peach.