El PSOE reclama un nuevo pabellón deportivo

El grupo municipal del PSOE se reunió esta mañana con la directiva del Club Ximnasia Pavillón para abordar las necesidades de espacio y garantizar entrenamientos adecuados para la base.

La portavoz, Natalia González, denunció que el Gobierno municipal practica «postureo» con el deporte base y recorta hasta un 20 % las horas de entrenamiento para el equipo de élite, mientras las instalaciones permanecen saturadas y compartidas por varios clubes a la vez.

González defendió que la solución pasa por la construcción de un nuevo pabellón deportivo, que permita impulsar la gimnasia en Ourense y dar el apoyo institucional necesario. Además, instó al Ayuntamiento a avanzar en los contactos con Expourense para iniciar cuanto antes el proyecto y poner fin al caos en los horarios y uso de instalaciones.