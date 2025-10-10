Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PSOE reclama un nuevo pabellón deportivo

Exige más apoyos para la gimnasia y acusa al Gobierno de «postureo» con el deporte base

D. A.

Ourense

El grupo municipal del PSOE se reunió esta mañana con la directiva del Club Ximnasia Pavillón para abordar las necesidades de espacio y garantizar entrenamientos adecuados para la base.

La portavoz, Natalia González, denunció que el Gobierno municipal practica «postureo» con el deporte base y recorta hasta un 20 % las horas de entrenamiento para el equipo de élite, mientras las instalaciones permanecen saturadas y compartidas por varios clubes a la vez.

González defendió que la solución pasa por la construcción de un nuevo pabellón deportivo, que permita impulsar la gimnasia en Ourense y dar el apoyo institucional necesario. Además, instó al Ayuntamiento a avanzar en los contactos con Expourense para iniciar cuanto antes el proyecto y poner fin al caos en los horarios y uso de instalaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents