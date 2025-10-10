Piden ocho años de cárcel para el acusado de agredir sexualmente a su cuñada con discapacidad

Un hombre acusado de agredir sexualmente durante las fiestas de Carballeda de Avia de junio de 2022 a su cuñada, que tiene una discapacidad intelectual del 88% asociada a un trastorno del espectro autista, se sentó este jueves en el banquillo en la Audiencia Provincial de Ourense. Tras la práctica de la prueba, la Fiscalía mantuvo su petición de condena, de 8 años de cárcel y una multa por las lesiones que presuntamente le causó en la cara interna del muslo y los glúteos durante la agresión sexual. El ministerio público solicita 12 años de alejamiento de la víctima, 5 de libertad vigilada para su cumplimiento tras la condena en la cárcel, así como una inhabilitación para trabajar con menores de edad durante 18 años, más una indemnización a favor de la víctima de 6.000 euros, y de 361,19 para el Sergas. La acusación particular eleva la petición a 16 años de cárcel, 5 de libertad vigilada y una compensación de 20.000 euros por daños morales y 400 por lesiones. La defensa solicita la absolución.

Las dos acusaciones consideran que el encausado se aprovechó de la situación «de total vulnerabilidad» de la perjudicada, «sabiendo que esta no iba a poder defenderse ni oponerse». Según declararon los padres de la víctima —ella no ha tenido que declarar en el juicio—, al día siguiente de los hechos la mujer les contó lo que había sufrido y cómo fue la agresión sexual. Tras escuchar eso, la madre comprobó que presentaba lesiones. Cuando los progenitores preguntaron al acusado y a su mujer sobre los hechos, «lo negaron todo». Tras llevar a su hija al médico —tres días después de los hechos—, la jornada siguiente acudieron a presentar denunciar por la presunta agresión sexual sufrida.

«Carece de capacidad para prestar declaración» y cuenta con una «limitada capacidad de comprensión» que, esencialmente, pasa por «atender a órdenes muy sencillas y completas» y «comunicarse con las personas de su entorno», declararon dos psicólogas.

El acusado solo respondió a preguntas de su defensor y respondió que es inocente. En su informe final, el abogado indicó que el proceso judicial se desarrolló «de manera dispar» y con «gazapos», en su opinión.

El letrado cree que han sido los padres de la víctima «los que han actuado y declarado» en nombre de ella. Cuestiona que los progenitores presentasen la denuncia cuatro días después de los hechos. Por otra parte, la defensa sostiene que la especialista en ginecología llamada a declarar como testigo «no pudo matizar si los resultados de la exploración son compatibles con una violación o no».