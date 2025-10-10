Ourense y Vigo conectan talento y piden relevo generacional

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió una sesión del ciclo «Construyendo Futuro. Puente Digital Ourense–Vigo», una iniciativa impulsada por el Círculo de Empresarios de Galicia en colaboración con la Diputación provincial, que puso sobre la mesa uno de los grandes desafíos de la economía gallega: el relevo generacional y la captación de talento joven como ejes clave para asegurar la continuidad del tejido empresarial.

El encuentro, con formato híbrido y conexión en directo entre Ourense y Vigo, fue inaugurado por Rosendo Fernández, diputado provincial. Desde Vigo, la presidenta del Círculo, María Borrás, lanzó una advertencia contundente: «Si hoy tuviésemos que relevar todos los puestos del mercado laboral, solo podríamos cubrir un 25%».

El acto incluyó un debate intergeneracional en el que los integrantes de distintas empresas tanto ourensanas como viguesas coincidieron en la necesidad de crear espacios donde convivan experiencia y juventud, destacando que ya no es solo el talento quien debe adaptarse a las empresas, sino al revés: las organizaciones deben saber atraer, escuchar y ofrecer propósito. Se reivindicó un liderazgo más humano, la formación ajustada al mercado y políticas de conciliación que frenen el declive demográfico.