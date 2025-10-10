El OUFF recibió 15.000 asistentes
Las cifras de público mejoran en un 50 % las de 2024
d. a.
Ourense cerró la 30ª edición del Ourense Film Festival (OUFF) con un récord de participación, superando los 15.000 asistentes en todas sus actividades, según datos presentados en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.
El director artístico, Óscar Doviso, destacó que la asistencia creció un 50 % respecto al año anterior, cumpliendo el objetivo de atraer tanto a nuevas generaciones como al público de mediana y tercera edad. La Sección Oficial Internacional reunió a 3.802 espectadores, la exposición Making Movies a 3.556 y las actividades paralelas sumaron 6.334.
El presidente de la Deputación, Luis Menor, valoró el éxito como «un logro que hai que poñer en valor nunha cidade que demanda cultura». Además, anunció las fechas de la próxima edición: del 25 de septiembre al 4 de octubre.
