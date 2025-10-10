El nuevo centro de Eles TEA dará apoyo a más de 40 familias
La organización presentó su nueva sede en el barrio de As Lagoas con la presencia de diversas instituciones | El local cuenta con aulas para hacer actividades más diversas
El barrio de As Lagoas acoge desde ayer uno de los mayores ejemplos de inclusión de la ciudad. Y es que la asociación Por Eles, que apoya a familias de personas con trastorno del espectro autista, ha inaugurado allí su nueva sede con la presencia de representantes del concello, la Deputación de Ourense, la Xunta de Galicia y la Subdelegación del Gobierno.
Este nuevo local cuenta con una serie de salas y aulas multifunción, que permitirán desarrollar más actividades y grupos de trabajo, ayudando así de forma más intensa a las 41 familias (a las que se pueden unir más durante el curso) que acuden a la asociación, creada en 2o18 con la intención de cubrir las necesidades que tienen tanto a nivel social como comunitario. Para ello, trabajan tanto de forma individual, dando el apoyo que necesitan a las familias para llevar un vida lo más normal posible, como con los contextos, tratando de adaptar los espacios que frecuenta la persona autista a su máxima comodidad.
Los pictogramas o la «hora silenciosa» que muchos supermercados tienen establecida son algunos de los ejemplos de actos de accesibilidad que, sin implicar un gran cambio para gente convencional, mejoran notablemente la vida de una persona con TEA, y la asociación Por Eles también trabaja en este ámbito: «Muchas veces creemos que la accesibilidad es algo que a nosotros nos puede perjudicar, pero a nosotros no nos perjudica para nada, simplemente apoya a otras personas que tienen ciertas dificultades para desenvolverse o para comprender ciertas situaciones, les ayuda a ser más autónomos y más independientes», cuenta Laura Rupérez terapeuta ocupacional y coordinadora de la asociación.
El nuevo curso contará con grupos de apoyo en los que las familias podrán intercambiar sus necesidades junto a un profesional.
