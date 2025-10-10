Nueva dotación para la gestión de orgánicos y biomasa en Allariz
A.F.
Ourense
El Concello de Allariz incorpora nuevos equipamientos para mejorar la gestión de la biomasa y de los residuos orgánicos. El proyecto cuenta con una subvención del Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta de Galicia. El material recibido incluye un pequeño vehículo eléctrico de carga así como un conjunto completo de herramientas profesionales alimentadas por batería, como una rozadora, pértiga de altura, aspirador de hojas, motosierra y cortasetos, tanto en versión estándar como de altura, un cargador rápido con cuatro baterías y dos acumuladores adicionales. El equipamiento es eléctrico y de bajo impacto ambiental.
