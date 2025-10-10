Maquillaje que ilumina el rostro y el alma

«Durante los procesos oncológicos la imagen corporal sufre muchos cambios que pueden afectar a la identidad y a la autoestima de las mujeres», asume la psicóloga clínica del hospital de Ourense Nuria Seijas. Talleres en los que pacientes oncológicas reciben pautas de maquillaje sobre cuidados y protección de la piel «ayudan a que puedan llevar este proceso de otra manera, para reconectar con su propio cuerpo desde el cuidado y la aceptación», destaca esta experta.

Diez mujeres participaron este jueves en una de estas iniciativas, en la cubierta terapéutica del hospital de Ourense. La maquilladora Valeria de León, coordinadora de programas en Galicia de la Fundación Stanpa, una organización sin ánimo de lucro que colabora con esta acción altruista, dio pautas y consejos a las mujeres, que recibieron un kit con productos, para aplicar en su día a día las nociones adquiridas, a través de 12 pases.

«Las pacientes en tratamiento oncológico suelen necesitar una mayor hidratación y fotoprotección de la piel. En estos talleres, además de enseñar a cuidar la piel, se dan trucos de maquillaje para que sepan dónde dar luz y mejorar marcas de expresión para que puedan sentirse mucho más guapas. El taller es una experiencia increíble: ellas aprenden muchísimos trucos de cuidado y de maquillaje, y salen súper contentas», describe la maquilladora.

«Lejos de ser algo superficial, puede ser una semilla que permita un cambio más profundo en la manera de afrontar la enfermedad. Mejora su estado anímico y ayuda a poder compartir con otras mujeres que están pasando por lo mismo a sentirse acompañadas», resalta Nuria Seija. «Muchas veces llegan con cierta timidez y, cuando terminan el taller, están sonrientes y comparten entre ellas su experiencia. Suele ser algo muy reconfortante para ellas», valora.

«El objetivo es que las pacientes en un tratamiento oncológico activo aprendan a cuidarse y maquillarse, y que esto tenga efectos positivos sobre su bienestar y ayude al tratamiento», enlaza de León. Belén Piñeiro, jefa del servicio de atención al paciente y humanización del CHUO, resalta la importancia de una actividad grupal «moi gratificante para as mulleres participantes porque as empodera no proceso da súa enfermidade e aumenta a súa autoestima».