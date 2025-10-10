Ourense se queda 'hechizada' con la magia de Galicia Ilusiona

Ourense se quedó 'hechizada' en la noche de este jueves tras el paso de Galicia Ilusiona. El mayor festival internacional de magia de la comunidad maravilló al Auditorio Municipal con todo tipo de trucos y actuaciones, desde apariciones y desapariciones hasta levitaciones de personas. Este viernes, el ilusionismo viajará a Pontevedra con dos pases.

La ciudad de As Burgas acogió la pasada noche una de las 27 funciones de la cuarta edición del festival Galicia Ilusiona, dirigido por Pedro Bugarín y Dani Polo. El público ourensano disfrutó del talento de una multitud de profesionales y, en especial, de la compañía Mag Edgard, compañía ganadora de la Mejor Actuación de Grandes Ilusiones del Congreso Internacional de Magia (FISM).

La gala fue presentada por el Mago Murphy y en ella participaron además el surcoreano Seimei en su estreno en España; el campeón nacional de magia, el gallego Nacho Samena; y el francés David Burlet.

Tras haber recalado ya en Cangas, Lugo y Santiago, Galicia Ilusiona se desplaza hoy a Pontevedra, concretamente al Auditorio sede Afundación, donde ofrecerá dos pases. El sábado y domingo, acudirá a Vigo, al Teatro Afundación -antiguo Teatro García Barbón-, donde exhibirán cinco funciones. El 16 y 17 de octubre será el turno del Teatro Colón de A Coruña y terminará su gira en Ferrol (Teatro Jofre) el 18 y 19 de octubre.

Las entradas para el evento se pueden adquirir a través de este enlace.