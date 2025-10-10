Cualedro, 25 explotaciones ganaderas y el drama del fuego

En el Concello de Cualedro el sector de la ganadería tuvo una especial relevancia que perdura en el tiempo. Y de hecho, en la actualidad destaca por sus más de 25 explotaciones ganaderas y de granjas. Albergan vacas en extensivo, terneros, pollos, gallinas ponedoras, ovejas, pavos y cabras, en varios pueblos del municipio. Solo en la capitalidad hay una explotación de ovejas, dos de terneros, una de vaca en extensivo, y otra de pollos, y en el pueblo de Montes, con unos 200 vecinos, el alcalde, Luciano Rivero, apunta que hay alrededor de 14 explotaciones, entre terneros, pollos, gallinas ponedoras; «fue un pueblo en el que la gente se centró en eso, no sé el motivo».

En casi todo el municipio este sector tiene mucha actividad. En la zona entre Cualedro y Carzoá también hay una explotación de gallinas ponedoras, otra de becerros, y otra de vacas en extensivo.

Asimismo, en este ayuntamientos las granjas «fueron aumentando» y, por ejemplo, en Vilela, Coren tiene unas siete naves de pavos, y en Xironda ocho de pollos y pavos.

En el pueblo de Montes ardió una explotación de gallinas ponedoras con los incendios de agosto, y el alcalde teme que cierre. Aún así, apunta que en Cualedro no hay paro en el municipio, y de hecho señala que no se consigue gente para trabajar.

También hay mucho prado y cereal para la ganadería, pero aún así hay mucha tierra abandonada. «Donde hay ganadería sí está trabajado, pero antes había una economía de subsistencia en que todos tenían vacas y cerdos en sus casas y estaba todo más trabajado y vivían de eso, y todo estaba más limpio ». Lamenta que este verano ardieron en el municipio unas 8.000 hectáreas de terreno.

En Cualedro además del sector ganadero y avícola también hay una zona vitivinícola que entró en la DO Monterrei, con pocas uvas, pero por ahora no hay bodegas que comercialicen vino, y solo producen para uso doméstico.