Comienzan los trabajos de restauración de la histórica locomotora de A Ponte

El Concello de Ourense ha dado un importante paso en la conservación del patrimonio industrial y ferroviario de la ciudad al iniciar los trabajos de restauración de la emblemática locomotora de vapor 240-2072, de tipo mastodonte.

Esta histórica máquina, fabricada en 1927 y cedida en su día por el Consello de Administración de Renfe, se encuentra desde 1976 expuesta en la rúa Xesús Pousa Rodríguez, frente a la estación de ferrocarril del barrio de A Ponte, donde se ha convertido en un símbolo y homenaje al personal ferroviario que durante décadas trabajó en la ciudad.

El proyecto, con un presupuesto de licitación de 192.566,41 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, tiene como objetivo principal frenar el progresivo deterioro que ha sufrido la locomotora debido a su exposición al aire libre durante casi cinco décadas. Los trabajos contemplan una restauración integral para recuperar el aspecto original de la máquina, respetando su estructura y componentes históricos, y garantizando su conservación para futuras generaciones.

En sus declaraciones, el alcalde Gonzalo Pérez Jácome— que acudió acompañado del concelleiro de Obras Públicas, Francisco Lorenzo, y las concelleiras de Transporte Público y Asuntos Sociales, Ana Fernández y Tamara Silva, respectivamente— destacó la importancia del proyecto para la ciudad: «Hoy es un día señalado para Ourense, porque iniciamos la primera actuación de calado que se va a realizar en esta máquina de tren desde que se instalara aquí hace 49 años».

También estuvieron presentes Carlos Abellán Ruiz, presidente de la Asociación Europea de Ferroviarios, así como representantes de las empresas Reparaciones Sinde SL y Tipoloxías Estruturais en Madeira, Formigón e Aceiro SL, responsables de la ejecución y asistencia técnica del proyecto.