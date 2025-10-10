El BNG denuncia el «lamentable» estado del estadio O Couto
d. a.
El Bloque Nacionalista Galego (BNG) criticó el estado del estadio O Couto, que impidió celebrar allí el partido solidario «Xuntos contra o lume», trasladado al estadio de Balaídos, en Vigo. La formación responsabiliza de la situación a la Xunta de Galicia, propietaria y encargada del mantenimiento de la instalación.
El portavoz municipal, Luís Seara, calificó de «lamentable» que un evento de solidaridad tenga que disputarse fuera de Ourense por falta de instalaciones dignas, y subrayó que la situación perjudica a los clubes locales y ofrece «unha lamentable imaxe da terceira cidade de Galiza».
Seara recordó que, tras invertir cerca de 700.000 euros en la reforma del césped hace apenas dos años, el terreno de juego ya presenta graves deficiencias de mantenimiento, accesibilidad y operatividad.
El diputado Iago Tabarés anunció que el BNG presentará en el Parlamento gallego iniciativas para esclarecer los motivos del deterioro y reclamar reformas, incluyendo la construcción de un nuevo estadio.
Además, la formación reclamó la restitución de los monumentos dedicados a José Manuel Vieira Ferreira, Lito, y a la CD Ourense, retirados durante las reformas, por respeto a la historia del club y de su afición.
