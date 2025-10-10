Las colas de espera en el Imserso: 5 horas de espera para recibir migajas

Carolina lleva desde las 6 de la mañana esperando en la rúa Bedoya. Obviamente, es la primera en la cola de la agencia del Corte Inglés en el centro de Ourense para conseguir una plaza en los viajes del Imserso de este año. Ya había llegado a la misma hora el año pasado, cuando consiguió un pase para disfrutar de la costa catalana. Pero este 2025 no ha tenido ni de cerca la misma suerte. A pesar de iniciar la fila solo se le ha podido ofrecer un viaje a Roquetas de Mar (Almería) para noviembre, que ha rechazado por el nulo interés tanto el destino como en las fechas.

Y cómo ella, toda la multitud que le seguía detrás: ninguno de los jubilados que quería un destino costero, ya sea insular o peninsular, ha conseguido el El Corte Inglés un viaje a la altura de su tiempo de espera. Cuando les abrieron las puertas a las 10.30 horas (pese a que un cartel en la entrada marca el inicio de la jornada 60 minutos antes), sólo quedaban ofertas de turismo de escapada y circuitos culturales. Para quien tuviera como objetivo las islas Canarias o Benidorm tan sólo quedaban muy pocas plazas playeras en los destinos menos conocidos y en los meses de peor tiempo y disponibilidad.

Cartel en la agencia que avisaba de la prioridad de atención al Imserso / David Alján

Resignación y enfados

Delfín y Agustina han sido otros de los afectados. Llegaron a las ocho menos cuarto de la mañana, cuando ya habían 10 personas. Es su primera vez optando a un viaje del Imserso, pero ya eran conscientes de las colas que tendrían que sufrir, aunque la espera se les hizo amena contando batallitas. Tampoco se alteraron demasiado cuando abandonaron la agencia sin viaje a los dos minutos de ser atendidos. Un «otra vez será» con una media sonrisa reflejaba la resignación de la mitad de los mayores allí presente.

Y digo la mitad porque otros no se lo tomaron con tanta deportividad. «Llevo siendo socio del Corte Inglés 50 años, y después de esto me dan ganar de romper la tarjeta del club» expresa Pepe «da Baixa Limia». Está en la cola junto a su esposa Carolina, y el tiempo de espera les puso bastante furiosos. «Para isto que o quiten, co que empeorou o Imserso non ten sentido seguir manténdoo», expresa. Un veterano de los viajes de jubilados se encontraba a mitad de la fila cuando se enteró de que solo quedaban circuitos culturales, y su reacción no dejó indiferente a nadie. «Isto é rirse dun. Poden mandar o Imserso ao carallo», rezó.

Primeras colas con la agencia ya abierta / David Alján

Este retraso, solo «afectó» a el Corte Inglés, al contrario de las colas multitudinarias. En todas las agencias de la ciudad que ofrecen estos viajes habían grandes filas bastante antes de la apertura, pero la gran mayoría de ellas subieron las verjas a las 9 de la mañana, hora a la que se activaba el sistema de acceso común a las ofertas disponibles para toda la provincia. Fue esta diferencia la que propició una situación más que peculiar: al mismo tiempo que en El Corte Inglés todavía quedaban varios minutos para poder acceder, de la agencia de Halcón Viajes situada a escasos metros salían decenas de jubilados, estos sí, ya con sus vacaciones deseadas.

Las masas a la puerta de negocios desde altas horas de la mañana no se vieron únicamente en los entornos más urbanos, pues en Xinzo, O Barco y otros municipios se repetía la misma imagen. En Verín, la agencia de viajes homónima al concello reportó «3 ou 4 veces máis» clientes que en la primera jornada, y aunque desde las 8.30 horas todas sus trabajadoras estaban listas para atender, las plazas se les escapaban de las manos: «En 2024 xa foi así, pero non vendimos todo ata ás 9.30. Este ano, xa ás 9.10 non daba atopado as datas e os destinos que me pedían» cuenta su gerente, quien achaca el problema a una reducción del número de plazas, y los números la respaldan. Para esta temporada, Ourense ofrece 70 cupos menos que la anterior, pero el verdadero cambio se observa a nivel nacional: hay 50.000 plazas menos que antes de la pandemia mientras que el número de solicitantes ha aumentado en más de un millón.

Cola en la agencia de Halcón Viajes en Xinzo de Limia / María Vila

El Imserso no es rentable para las agencias

Se desconoce la razón por la que Viajes El Corte Inglés no abrió su agencia en Ourense, pero bien es sabido que atender a los solicitantes del Imserso no compensa, al menos económicamente. En Viajes Verín reconocen que esta semana de campaña es de las épocas con más actividad del año en la tienda, pero el beneficio no está al nivel de la afluencia: «Por cada persoa que reserva unha viaxe do Imserso, cobramos unha comisión de 15 euros. Nos últimos anos botei contas, e descubrir que vendendo 2 ou 3 paquetes convencionais saco o mesmo beneficio que no día de máis traballo no Imserso», cuenta. Esta situación ha llevado incluso a algunas agencias a dejar de colaborar con el programa público. Es el caso de Viajes Mao, situado en pleno barrio de o Vinteún. Aunque en las listas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (que bien merecen una revisión exhaustiva) sigue apareciendo como centro adscrito, desde hace varios años ya no ofrecen sus viajes rebajados. «Ao final non che compensaba, deixabas de atender á clientela habitual polos do Imserso, e era menos rentable», explica su gerente. Una situación que ha hecho de la asignación de viajes del Imserso un acto social más que financiero.