24.100 pacientes esperan por una consulta con el especialista en Ourense y 9.700 por una prueba

La estadística de las listas de espera ofrece un indicador de la situación de la sanidad a nivel general, aunque la cifra importa poco a un paciente que aguarda largos meses para una consulta con el especialista, una cirugía o una prueba diagnóstica. Los datos generales son mejores, según datos del Sergas. El tiempo medio de espera para una cirugía es de 61,5 días en el área sanitaria de Ourense, 8 menos que al cierre de 2024 y 20 puntos por debajo del registro de junio de 2024. Pero, entre los 5.000 pacientes que aguardan, más de un millar lleva entre tres y seis meses a la espera. En cirugía pediátrica, con 73 niños y adolescentes en lista en junio de 2025, la espera media en la provincia es de 99,6 días. Había casi 1.500 ourensanos aguardando una media de 73,9 días para una operación de traumatología, otro de los servicios quirúrgicos donde los pacientes deben esperar más.

En el área sanitaria ourensana el tiempo hasta ser atendidos en consulta por el especialista —una media de 66,1 días— supera el dato general de Galicia (57,3). Al finalizar el primer semestre de este año había 24.167 ourensanos en la lista para ser vistos por un facultativo experto en su patología. Eran 38.480 en la misma altura de 2024, con el doble de tiempo de demora —129,2 días— que el actual. Ahora, el dato es más elevado que el del resto de áreas sanitarias de Galicia, salvo la de Lugo (80,7 días). Había más de 5.316 en junio de 2025 que llevaban entre tres y seis meses aguardando por una consulta. En el hospital comarcal de Valdeorras la situación es peor: 87,5 días de promedio para los 3.113 afectados.

Factores como un déficit de especialistas y el envejecimiento, una de las causas de las patologías de ojos, influyen en la situación de oftalmología. Ourense es el área sanitaria de Galicia donde hace falta más paciencia hasta tener una consulta con el oculista de la red pública. Al cierre del primer semestre había 8.275 pacientes en la lista de espera, con una demora media de 103,6 días. Casi un millar llevaba entre 6 meses y un año de retraso. El dato del CHUO es de 99,2 jornadas de demora, con 5.600 personas en cola. El registro más negativo sobre las citas para ser visto en consulta por el oftalmólogo se da en el hospital de Valdeorras, con 140,6 días de media y 1.424 personas en lista. Había 1.251 y una media de 81 días en Verín.

Otro de los servicios en los que el envejecimiento genera una alta demanda es el de rehabilitación. El área sanitaria de Ourense es la segunda de Galicia con peores datos en cuanto al tiempo medio de espera para ser atendido por el especialista. El dato a nivel autonómico es de 69,2 días, alcanza el 118,2 en el área sanitaria de Lugo y es de 91,4 —más de tres meses, de media— en la de Ourense, donde había 3.673 personas en la lista a finales de junio. Bajando al detalle de los tres hospitales, la demora se situaba en 96,9 días de media en el CHUO —atiende a la gran mayoría de pacientes de rehabilitación de la provincia, 3.097—, era de 80,9 días en O Barco y de un mes en Verín.

Por número de personas a la espera de una consulta en el área provincial, destacan traumatología —3.512 pacientes y una demora en conjunto de 38,7 jornadas— dermatología —2.094 personas y 30,2 días—, , neurología —1.288 pacientes y 35,7 días de promedio—, así como cirugía general y digestiva, con 1.278 personas en lista y mayor espera, de 51,8 días.

Alto retraso en los estudios

Al terminar el primer semestre de 2025 había 8.488 ourensanos que esperaban 50,3 días de media por una prueba radiológica, el doble que en junio de 2024, cuando en cola había 5.590 personas. El retraso es mayor para una ecografía abdominal —1.340 pacientes y una media de 80,4 días—, musculoesquelética —casi 2.000 personas y un retraso en promedio de 63,7 jornadas—, genitourinaria —497 y 62,1—, una ecocardiografía —348 pacientes y 72,7 días—, y técnicas de intervencionismo. Medio millar de pacientes estaba en lista para una endoscopia, una cifra algo inferior para pruebas de electrofisiología —la demora más elevada, para acceder a una electroencefalografía—, y casi 200 aguardaban un estudio. Para estudiar posibles alergias, el sueño o el estado urológico, la tardanza supera los tres meses de media.

El área sanitaria valora el «compromiso» del personal

El área sanitaria de la provincia de Ourense destaca la reducción de 20 días en la espera media para una cirugía y de un 50% menos de tiempo de demora por una consulta. El gerente, Santiago Camba, subraya que los resultados asistenciales, mejores que los de 2024, son fruto «do compromiso dos profesionais sanitarios e da aposta pola mellora continua». El Sergas considera que han sido claves la implantación de medidas de gestión de agendas, la ampliación de horarios y la lucha por una plena cobertura de los cuadros de personal facultativo, «determinantes para acadar esta mellora xeneralizada, co obxectivo posto en continuar mellorando». Camba admite que «aínda queda camiño por percorrer», sobre todo en algunas pruebas de imagen y consultas con especialistas. «O obxectivo é consolidar estas melloras e avanzar cara a tempos de espera aínda máis reducidos, mantendo a calidade asistencial e a equidade entre os distritos».