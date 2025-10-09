La Xunta asume el coste íntegro de desescombrar San Vicente de Leira

La Xunta de Galicia ha confirmado que se hará cargo del coste total de los trabajos de desescombro en las viviendas afectadas por el incendio que arrasó el pasado agosto San Vicente de Leira, una de las parroquias más castigadas por la ola de fuegos que devastó la provincia dejando tras de sí más de 96.500 hectáreas calcinadas.

Manuel Pardo y Enrique Álvarez, con los vecinos, ayer. | FdV

Así lo trasladó el delegado territorial de la Xunta, Manuel Pardo, en una reunión mantenida esta mañana con los representantes de la Asociación de Vecinos en el local social del pueblo. Pardo ratificó el compromiso de la Administración autonómica para financiar tanto la retirada de escombros de las casas dañadas como la limpieza y reparación de los espacios públicos afectados.

«La prioridad ahora es eliminar el peligro que suponen las viviendas dañadas y devolver la normalidad a San Vicente cuanto antes», señaló Pardo, quien aseguró que la Xunta no escatimará esfuerzos ni recursos para acelerar estos trabajos para que la aldea, del concello de Vilamartín de Valdeorras, «vuelva a ser lo que era antes del incendio» «lo antes posible» .

Por su parte, el alcalde de Vilamartín de Valdeorras, Enrique Álvarez, agradeció esta decisión y recalcó la urgencia de disponer de un proyecto que aborde el desescombro integral, especialmente para las casas que presentan riesgo inminente para los vecinos. «Necesitamos actuar rápido para sacar ese peligro», indicó.

Álvarez celebró que «por fin conseguimos encajar algún bolillo» porque advirtió que «dada la situación de las casas en San Vicente necesitamos algún proyecto para aquellas que suponen un peligro». «Una vez que esté se le trasladará a la Xunta para poder ponerse a trabajar cuanto antes y quitar el peligro inminente, porque después el desescombrado total será mucho más largo», aseguró el alcalde, que reconoció que «son los primeros pasos y son muy importantes», pero «los vecinos quedarán más tranquilos cuando por fin vean las máquinas trabajando», concluyó.

Para ello, el concello deberá encargarse de la elaboración de un proyecto técnico que reemitirá a la Xunta de Galicia, quien se hará cargo de los costes, aunque las obras serán realizadas por el concello.

El alcalde aprovechó para recordar que San Vicente de Leira fue uno de los pueblos más gravemente afectados por los incendios, con, según datos de los técnicos, 120 viviendas calcinadas. «La mayoría son segundas residencias, pero también propiedades habituales resultaron destruidas», dijo Álvarez, apuntando que también había inmuebles «para otros usos» y que también ardieron «un 25% en Cernego, 2 o 3 en el Mazo, 6-7 antecovas en Penouta y algún alpendre en Correxais».

Al respecto, Manuel Pardo recordó a los vecinos las líneas de las ayudas activadas por la Xunta e insistió en el compromiso del Gobierno gallego para agilizar su tramitación, a fin de que lo antes posible las familias puedan comenzar la recuperación de estos hogares. Así recordó que las aportaciones de la Xunta pueden alcanzan casi 150.000 euros en el caso de viviendas habituales, ya que a 132.000 euros para rehabilitación del inmueble pueden añadirse 16.200 euros por el menaje doméstico. En caso de segunda residencia, las aportaciones son de hasta 66.000 euros y 5.400 euros para el menaje.

Hasta el momento, en la provincia de Ourense hay 120 solicitudes de ayudas, de las que 30, según la Xunta, ya fueron resueltas favorablemente, con un total de más de 2,3 millones de euros.