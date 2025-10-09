Visitas a niños ingresados que liberan de la rutina hospitalaria: «Es terapéutico, los evade»

La Comandancia de Ourense de la Guardia Civil ha programado a lo largo de esta semana varios actos para celebrar la patrona del cuerpo, que se conmemora este domingo, 12 de octubre, el Día del Pilar y de la Hispanidad. Entre las actividades que el instituto armado lleva a cabo se incluyen una ruta en moto, desarrollada este martes entre la Comandancia de Santa Mariña y Lobios —participaron 40 personas entre guardias civiles, policías nacionales, policías locales y personal del Concello de Ourense—, así como una visita, este miércoles, en una jornada de convivencia, cercanía y empatía con dos de los colectivos de pacientes más vulnerables. Trece agentes de distintas unidades, incluida la canina, acudieron al hospital universitario de Ourense. Los profesionales, dedicados a la defensa de la seguridad ciudadana como vocación, compartieron la mañana con niños y niñas que están actualmente hospitalizados en el área de Pediatría, así como con pacientes del hospital de día de salud mental.

En una jornada diferente, que sirvió para abstraerse de la rutina hospitalaria, los pequeños recibieron regalos así como un carné personalizado en el que pudieron plasmar su huella dactilar. Los agentes les explicaron de forma sencilla sus funciones, resolvieron dudas y hablaron sobre las peculiaridades de los diferentes uniformes y medios de las distintas unidades. El perro adiestrado Ford, el destinatario de muchas caricias, fue uno de los grandes protagonistas en esta visita a los escolares. En las actividades con los pacientes psiquiátricos, en la cubierta terapéutica del CHUO, participó Kira, otro de los canes adiestrados y adscritos al instituto armado.

Esta iniciativa fue organizada por el servicio de atención al paciente y humanización del hospital, en colaboración con la Guardia Civil de Ourense. Participaron agentes de Tráfico, la unidad operativa USECI, el equipo Pegaso de drones y el servicio cinológico. La comandante Cristina Boo incidió en la cercanía y el tiempo compartido como fines fundamentales de la jornada, «para hacerles la mañana un poco más amena».

El jefe de servicio de Pediatría, Santiago Fernández Cebrián, agradece la implicación de la Guardia Civil. «Para los niños ingresados es emocionalmente muy importante este tipo de actividades, que tienen un componente terapéutico que los evade de la rutina que provoca la hospitalización». Vanessa González, profesora de la Escuela de Pediatría del CHUO, resalta que «romper con el tedio y la intranquilidad que provoca un ingreso hospitalario en los niños, en sus padres y familiares es fundamental. Días como este en un sitio así se agradecen mucho».