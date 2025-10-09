Veinte cámaras más para la vigilancia del polígono de San Cibrao las 24 horas

La Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao, en su apuesta por reforzar la seguridad, invierte más de 120.000 euros en videovigilancia. La nueva actuación contempla la instalación de veinte cámaras adicionales, la configuración del sistema y la implantación de servidores e infraestructura tecnológica avanzada que garantice el almacenamiento legal de las imágenes, con capacidad para grabaciones continuas 24 horas al día, los 365 días.

La agrupación seguirá ampliando y mejorando la seguridad en esta área empresarial, gracias a la ayuda concedida en el marco de la Orden de 2 de junio de 2025 de la Xunta de Galicia, destinada a la modernización y la competitividad de los parques empresariales gallegos. De esta iniciativa se dio cuenta en la reunión de la junta directiva de la asociación, celebrada esta semana.

Además de las cámaras se llevarán a cabo trabajos de canalización y de instalación de fibra óptica, que permitirán reforzar la conectividad y asegurar el correcto funcionamiento de la red.

La actuación, que supondrá una inversión total de 121.871,89 euros (IVA incluido), cuenta con una subvención pública de 97.497,51 euros y será cofinanciada por la asociación con 24.374,38 euros, lo que representa el 20 % de los fondos. Su ejecución se desarrollará a lo largo de ocho meses, entre octubre y mayo.

El polígono de San Cibrao das Viñas, con una superficie de 4,8 millones de metros cuadrados, es una de las áreas empresariales más extensas de Galicia y dispone de un sistema de televigilancia pionero implantado en 2006, que actualmente cuenta con un centenar de cámaras, 20 de ellas con tecnología de lectura y registro de matrículas (LPR).

Durante 2024, la Asociación entregó a la Guardia Civil más de 36.000 horas de grabación procedentes de 147 cámaras, que contribuyeron a esclarecer 28 incidentes de distinta índole, entre ellos robos en empresas, daños en vehículos, hurtos e incluso accidentes de tráfico. La colaboración activa con las fuerzas de seguridad ha consolidado este sistema como un recurso esencial en la prevención y la resolución de delitos en la provincia de Ourense.