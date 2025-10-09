Tapas y recetas con producto local para fomentar la vida sana entre los mayores

Profesionales y alumnos de Formación Profesional de la escuela de hostelería ourensana de Vilamarín colaboraron con la elaboración de tapas con productos locales en el marco de una iniciativa de Cruz Roja y de la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa-Eroski, con el objetivo de fomentar hábitos de vida saludable y una alimentación sana entre las personas mayores. Con degustaciones a base de producto de proximidad y recetas fundamentadas en una alimentación saludable, una furgoneta ‘food truck’ llegó a Ourense para promover salud, sostenibilidad y conocimiento como pilares de una iniciativa dirigida a mayores de 65 años, entre los que se recalca el papel esencial de una buena alimentación para llevar una vida sana. Profesionales de la cocina guiados por las premisas de una alimentación saludable y un consumo responsable, en el que adquiere importancia la despensa de productos locales, ofrecen consejos, recetas y degustaciones fundamentados en las claves de una alimentación consciente y de su impacto en la salud. Técnicos y voluntarios de Cruz Roja participan en la campaña de concienciación. En su segunda edición, ‘Creamos Saúde Tour’ ha pasado por Betanzos, Burela, A Coruña y, este miércoles, también Ourense. Tras la parada en la ciudad, la iniciativa llegará a Pontevedra el 17 de octubre y a Vigo el día 21 de este mes.

Mayores ayer degustando el producto local. | Iñaki Osorio

El alcalde, Gonzalo Jácome, y la edil de Educación, Tamara Silva, visitaron ayer la ‘food truck’, instalada en la Plaza Bispo Cesáreo.