Un recorrido nuevo con un final en recta de tres kilómetros, aliciente de la San Martiño

El 9 de noviembre, el domingo más cercano a la celebración del San Martiño, patrón de la ciudad, es un día grande en Ourense. La carrera popular más importante de Galicia, la que reúne mayor participación, alcanza su 48 edición y este año ofrece a los corredores de la categoría absoluta un recorrido inédito, con un cambio obligado por las obras en la Avenida de Portugal, como ya pasó en 2024 por la reforma de la Avenida das Caldas. El circuito de 2025 supone un aliciente para los participantes, brinda la oportunidad de lograr una marca más rápida y de que se produzca una comunión especial con el público en la parte final. Los últimos tres kilómetros de la carrera absoluta, con salida en el Puente del Milenio y un recorrido total de 10 kilómetros —la distancia está homologada por la Real Federación Española de Atletismo—, discurren en recta, desde Mariñamansa hasta la meta en la Plaza Concepción Arenal.

El alcalde, Gonzalo Jácome, pone en valor el atractivo de la carrera «por excelencia de Galicia: la más populosa, antigua y la que más gente mueve». Las inscripciones están abiertas hasta el 2 de noviembre en la página web Carreiras Gallegas, por 5 euros hasta el 22 de octubre y 7 después. También se podrá realizar una donación económica en favor de Afaor, asociación que trabaja pro los pacientes de alzhéimer y sus familiares, donando durante la inscripción o a través del Dorsal 0.

A continuación de la prueba absoluta —salida a las 11 horas— se celebrarán otras carreras por categoría, con comienzo con diez minutos de diferencia: Sub18 (12.10 horas), Sub16 (12.20), Sub14 (12.30), de 4,5 kilómetros de distancia, Sub12 (12.50 h) y Sub10 (13.05 h), 1,1 kilómetros y la carrera inclusiva (13.20 h), también de 1,1 km de distancia.