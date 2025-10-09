Proyecto para restaurar e iluminar el cimborrio catedralicio ubicado a 28 metros de altura

«Primero hemos vestido el cimborrio de la catedral por fuera, es decir hemos solucionado y retirado todas las humedades; ahora vamos a vestirlo, limpiarlo e iluminarlo por dentro . Es una pieza de gran valor y podrá brillar y contemplarse en toda la ciudad» explica el deán de la Catedral de Ourense, José Pérez Domínguez, en relación a esta obra que acaba de sacar a licitarción Xunta de Galicia por 310.000 euros.

El proceso será complejo pues se precisa «de una gran plataforma que, desde abajo, llegue hasta lo alto del cimborrio, y son 28 metros de altura. Es un trabajo delicado, y debe de hacerse con el máximo cuidado por expertos» indica el deán.

El cimborrio barroco de la catedral ourensana es considerado uno de los más belloa de los que lucen en la seos españolas, tanto por su altura cini por su gran número de vanos. Se empezó a construir en 1499 su función era el iluminar el interior de l esta catedral románica, sin vanos y con anchos muros de piedra, por eso a nave de la catedral de Ourense.

Pero esta pizza tan alabada por los especialistas en arte sacro, acaba de cumplir más de cinco siglos de historia, y a la obra de eliminación de humedades , se suma a que acaba de sacar a licitación la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia para proceder a la restauración interior de la bella cúpula del cimborrio e instalar una iluminación que potencie y permite «leer» toda la historia y arte que encierra proyecto que sale a concurso por 310.000 euros.

De hecho esta pieza monumental fue diseñada por el maestro Rodrigo de Badajoz entre los años 1499 y 1505, siguiendo los cánones del gótico más. La funcionalidad del cimborrio no es permitir que, a través de su diseño octogonal, en el que se reparten 12 ventanas, pueden entrar la luz con esculturas de los doce apóstoles

Visitas nocturnas

La obra que, una vez adjudicada, tendrá una duración de cinco a seis meses, supondrá una limpieza y puesta en valor total pera, además, la iluminación permitirá «seguir haciendo las visitas hasta los balcones del cimborrio, incluso de noche, en lo que esperamos que va a ser un espectáculo único pues se verá iluminado ese elemento arquitectónico ta desde dentro como desde toda la ciudad. El proyecto incluye el acuhillado o restauración del suelo del prebisterio dañado por la arenilla que caía del cimborrio.