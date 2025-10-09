Precios reducidos para enviar castañas
Las oficinas postales y los carteros rurales de Bande, O Barco, Castro Caldelas, Celanova, Cortegada, Gomesende, A Gudiña, Maceda, Ourense, Padrenda, A Pobra de Trives, Ribadavia, A Rúa de Valdeorras, Verín y Viana do Bolo ofrecerán hasta el 30 de noviembre precios reducidos para enviar castañas a cualquier punto de la Península. El cliente puede elegir el lugar de entrega y el servicio incluye notificaciones por mensaje SMS así como de correo electrónico para el destinatario.
