O Castelo de San Xoán de Bara, vestigio de la Edad de Bronce hasta el Medievo
El Concello de Vilar de Barrio obtiene 30.000 euros para acometer tareas de recuperación del sector conocido como Burato dos Mouros
El municipio de Vilar de Barrio cuenta con el yacimiento arqueológico de O Castelo de San Xoán de Bara, un enclave único, con más de 16 hectáreas de extensión y vestigios que abarcan desde la Edad de Bronce hasta la Edad Media, pasando por la romanización. Con la intención de continuar con su puesta en valor, consiguió por parte de la Axencia de Turismo de la Xunta de Galicia una subvención de 30.000 euros con los que da inicio a nuevos trabajos de excavación.
Esta ayuda supone un importante respaldo al trabajo que el consistorio viene desarrollando en los últimos años para preservar y divulgar este enclave único. Gracias a esta nueva ayuda, se podrá continuar con las tareas de recuperación del sector conocido como Burato dos Mouros, un espacio con una gran de carga simbólica para la comunidad local y clave en la interpretación histórica del yacimiento.
Esta actuación se suma a otras ya realizadas en anualidades anteriores, como la musealización de varias zonas mediante paneles ilustrativos de alta calidad realizados por el artista Miguel Robledo, así como la creación de una ruta de senderismo de baja intensidad, señalizada y especialmente diseñada para el goce de familias .
El objetivo del Concello de Vilar de Barrio es continuar avanzando en la investigación arqueológica así como en la habilitación del yacimiento como un espacio cultural y turístico de referencia, abierto tanto a la ciudadanía como a los visitantes.
Esta estrategia no solo permite conservar un patrimonio excepcional, sino que también contribuye a dinamizar la economía local mediante un modelo sostenible de desarrollo rural vinculado al conocimiento y la puesta en valor del territorio.
