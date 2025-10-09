Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un nuevo camión de residuos para Celanova

La Mancomunidad Terras de Celanova estrena un nuevo camión de recogida de residuos que se incorpora a la flota con el fin de mejorar el servicio en los concellos mancomunados. El presidente, Jaime Sousa, apunta que seguir modernizando los medios materiales resulta fundamental para ofrecer un servicio más eficiente, sostenible y próximo a los vecinos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents