Un nuevo camión de residuos para Celanova

La Mancomunidad Terras de Celanova estrena un nuevo camión de recogida de residuos que se incorpora a la flota con el fin de mejorar el servicio en los concellos mancomunados. El presidente, Jaime Sousa, apunta que seguir modernizando los medios materiales resulta fundamental para ofrecer un servicio más eficiente, sostenible y próximo a los vecinos.