Un nuevo camión de residuos para Celanova
La Mancomunidad Terras de Celanova estrena un nuevo camión de recogida de residuos que se incorpora a la flota con el fin de mejorar el servicio en los concellos mancomunados. El presidente, Jaime Sousa, apunta que seguir modernizando los medios materiales resulta fundamental para ofrecer un servicio más eficiente, sostenible y próximo a los vecinos.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Termas A Chavasqueira: así fue el incendio que las redujo a cenizas
- La venta de casas en ruina en O Irixo, al alza
- Talleres de memoria, cestería o teatro por un envejecimiento activo en A Peroxa
- La oferta de alquiler cae a mínimos en la ciudad y ya hay pisos a más de 1.200 euros/mes
- El filme croata «Sandbag Dam» y «San Simón» triunfan en el OUFF
- El Campo da Feira despide la campaña de uva foránea con sabor Ribera del Duero
- Cuatro alumnos de Vigo gestan desde Ourense la primera patente gallega de FP