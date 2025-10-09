El K-pop llega a las aulas: la UNED lanza un curso de lengua y cultura coreana

El centro asociado de la UNED en Ourense apuesta por la cultura asiática con una nueva propuesta formativa: un curso de iniciación al lenguaje y la cultura coreana, que se desarrollará entre el 13 de octubre y el 26 de noviembre. La iniciativa nace al calor del creciente interés que despierta la cultura coreana entre el público joven, con fenómenos como el K-pop, los K-dramas y la estética surcoreana, que han disparado la curiosidad por su idioma y costumbres.

Con una duración total de 20 horas lectivas, esta actividad ofrece 1 crédito ECTS y se desarrollará en formato online, con clases los lunes y miércoles, en horario de 18.30 a 20.00 horas.

El curso propone una inmersión en el idioma coreano desde sus fundamentos, abordando el alfabeto Hangul, pronunciación, estructuras gramaticales y expresiones básicas. Pero va más allá de la lengua, integrando contenidos culturales que ayudan a comprender los protocolos sociales y formas de interacción propias de Corea del Sur: saludos, expresiones formales, juegos tradicionales, el papel de la familia, e incluso referencias populares como El juego del calamar o el Gangnam Style.

Además, se abordarán aspectos como la educación, los pronombres, los números y las expresiones cotidianas, con una última sesión dedicada al «Arirang», considerado el himno no oficial del país.

Las clases se emitirán tanto en streaming en directo como en diferido, permitiendo al alumnado seguirlas en tiempo real o adaptarlas a su disponibilidad. La evaluación final se compone de ejercicios de oído, lectura, escrita y habla, que los alumnos deberán enviar por correo electrónico. Será necesario asistir al 85 % de las clases y completar las tareas semanales para recibir el certificado de aprovechamiento.

La matrícula ordinaria tiene un coste de 45 euros y está abierta a estudiantes, profesionales y cualquier persona interesada en introducirse en el idioma y la cultura coreana.