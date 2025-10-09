Jácome busca sucesor para la plaza del «city manager» que dejó Cacharro

El gobierno local del Concello de Ourense se quedó desde hace unos meses sin su «mano derecha», el «city manager» ,coordinador general de esta administración local con atribuciones directas de apoyo a la Alcaldía, cargo que ostentaba Francisco Cacharro «el Messi de los funcionarios», según palabras del alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, tras dejar este puesto de libre designación y pasar a ocupar el de secretario del Concello, con categoría de habilitado nacional. Así que se ha abierto el proceso para la provisión, mediante libre designación, del puesto directivo de Coordinación Xeral de la Administración Municipal del Concello.

Sus cometidos será muy amplios, como ocurriera con el primer puesto de coordinador o «ciy manager» de Cacharro, al que Gonzalo Pérez Jácome había rescatado de la Diputación y cuyo salario superará con muchos los 80.000 euros, considerado en aquel momento superior del propio Alfonso Rueda y al de Pedro Sánchez.

Entre los muchos objetivos está el de dar apoyo a la Alcaldía; asesorarla en la toma de su decisiones en su ámbito de competencia; elaborar estudios, informes y propuestas de actuación que le encomiende el alcalde, e incluso evaluar o proponer trabajos o proyectos de carácter estratégico entre muchos otros.

Entre los requisitos para optar al puesto hay uno que es fundamental, y es que debe de ser funcionario de carrera de la Administración, en tanto estatal, como autonómica o de entidades locales.