El FITO llega a la mayoría de edad con 24 funciones de 19 compañías y cuatro escenarios
Redacción
Ourense
La programación de la 18 edición del Festival Internacional de Teatro de Ourense (FITO), que se desarrolla entre el 16 y 26 de octubre bajo la dirección de Sarabela, ofrece distintos géneros y temáticas con una propuesta de 24 funciones de 19 compañías gallegas, nacionales e internacionales. Entre las obras previstas se incluyen cuatro estrenos absolutos. El Teatro Principal, el Liceo, la sala Emilia Pardo Bazán del campus y la Agrupación Cultural Auriense serán los escenarios. La Xunta de Galicia y la Diputación de Ourense colaboran con la cita.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Termas Chavasqueira reabren 6 años después del incendio que las redujo a cenizas
- Termas A Chavasqueira: así fue el incendio que las redujo a cenizas
- La venta de casas en ruina en O Irixo, al alza
- Talleres de memoria, cestería o teatro por un envejecimiento activo en A Peroxa
- La oferta de alquiler cae a mínimos en la ciudad y ya hay pisos a más de 1.200 euros/mes
- El filme croata «Sandbag Dam» y «San Simón» triunfan en el OUFF
- El Campo da Feira despide la campaña de uva foránea con sabor Ribera del Duero
- Cuatro alumnos de Vigo gestan desde Ourense la primera patente gallega de FP