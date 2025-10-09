El FITO llega a la mayoría de edad con 24 funciones de 19 compañías y cuatro escenarios

La programación de la 18 edición del Festival Internacional de Teatro de Ourense (FITO), que se desarrolla entre el 16 y 26 de octubre bajo la dirección de Sarabela, ofrece distintos géneros y temáticas con una propuesta de 24 funciones de 19 compañías gallegas, nacionales e internacionales. Entre las obras previstas se incluyen cuatro estrenos absolutos. El Teatro Principal, el Liceo, la sala Emilia Pardo Bazán del campus y la Agrupación Cultural Auriense serán los escenarios. La Xunta de Galicia y la Diputación de Ourense colaboran con la cita.