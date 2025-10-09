La Diputación fomenta la recogida de materia orgánica en el cubo marrón
A. F.
La Diputación pone en marcha una campaña de sensibilización para fomentar la recogida de materia orgánica entre los grandes productores de la provincia: empresas y negocios de alimentación, hostelería y restauración. Busca fortalecer la colaboración de los setenta y dos establecimientos que ya disponen del contenedor marrón y atraer a nuevos negocios, hasta alcanzar un total de 100 participantes en esta campaña de fomento de la gestión separada de los biorresiduos.
Con este fin se visitará a las empresas y negocios que ya cuentan con la recogida selectiva con el objetivo de reforzar su compromiso, y se visitará a grandes productores como potenciales usuarios, para promover su adhesión. La Diputación ofrece actualmente este servicio a 14 concellos que superan los 2.000 habitantes y que también tienen delegado el servicio de recogida de basura.
