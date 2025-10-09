Concello y Ejecutivo central anuncian 20 millones para una ciudad «conectada y verde»

El Plan Ourense Verde y Conectado incluye once nuevas líneas de actuación, desde nuevos proyectos de movilidad vertical, como dos rampas y elevador en tres puntos más de ciudad, hasta la humanización de varias calles o trabajos de «renaturalización de la ciudad», creando zonas de paseo y de descanso con sombras verdes, en una de las urbes más tórridas de España en verano, y que prevé, entre otras iniciativas, la plantación de 3.000 árboles en el casco urbano.

Son algunos de los proyectos incluidos en este plan, con un presupuesto global de casi 20 millones de euros, que, de forma inusual presentaron ayer, conjuntamente, dos administraciones de distinto signo, con el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el subdelegado del Gobierno central en la provincia, Eladio Santos. Estas obras son posibles gracias al apoyo de la Dirección General de Fondos Europeos, que destina a Ourense casi 9 millones de euros del total.

El Concello tendrá que confinanciar los 11,2 millones de euros restantes, y para ello recurrirá de nuevo a una modificación de créditos extraordinaria, que piensa llevar a pleno la próxima semana. En todo caso es una auténtica bolsa de apoyo económico desde Madrid a la administración municipal ourensana.

DO y PSOE, a dúo contra el PP

“Nos gustaría hacer un día una rueda de prensa en la que estuviera la Xunta de Galicia anunciando inversiones ”, manifestó Pérez Jácome, quien puso de manifiesto que “llevamos varios años que la Xunta de Galicia hace en Ourense unas obras pírricas, arbitrarias y, además, muy pequeñas, comparadas con las que está haciendo en otras ciudades gallegas”. Cosas de «andar por casa, son simplemente limosnas”, agregó endeclaraciones que ratificó el Subdelegado del Gobierno en la provincia.

Once proyectos

El plan de actuación que elaboró el Concello “Ourense verde y conectado” abarca 11 actuaciones recogidas en 2 proyectos diferentes. El proyecto “Ourense conectada” incluye las actuaciones de humanizado de calle Doctor Fleming y calle Bonhome y los elementos de movilidad vertical de Rampa de Sás, Vasco Díaz Tanco y un elevador en Amor Ruibal.

Además ,el proyecto “Ourense verde, calles verdes” apuesta por una de las asignaturas pendientes de la ciudad, como es su renaturalización «·con recorridos a nivel de barrio con circuitos verdes, y calles y plazas arboladas, en sombra para caminar y mayor biodiversiad.

“Ourense conectada”, explicó el concejal de Urbanismo, Fran Lorenzo, “viene a reforzar la línea de trabajo de este gobierno municipal, en cuanto a la conexión y humanización de los barrios y de la ciudad. Ourense es pionera y referencia a nivel nacional en movilidad vertical”, manifestó. Por su parte, “Ourense verde, calles verdes” detalló, quiere renaturalizar los barrios, mejorar espacios y zona verdes ya existentes, e implementar medias de eficiencia energética y acciones de divulgación y dinamización social, además de plantar 3.000 árboles.

El concejal destacó el “alto grado de madurez” de los proyectos presentados por el Ayuntamiento, ya que la práctica totalidad de ellos ya están redactados y listos para licitar.

Eladio Santos recordó que el Ministerio de Hacienda publicó la resolución provisional de asignación de fondos Feder, que fue de 174 millones. En la provincia de Ourense, se aprobaron cuatro planes que suman 22 millones de euros El Concello de Ourense se lleva 8,7 millones, mientras que otros 4,3 millones van para Barbadás, San Cibrao das Viñas, O Pereiro de Aguiar, Barco, A Rúa, Verín y otros municipios de la provincia indicó el subdelegado.

Dos rampas mecánicas y un elevador se llevan 12,2 millones de total

El grueso de inversiones que se podrán hacer en Ourense gracias a la cofinanciación que brinda el Gobierno central, lo destinará a su proyecto de movilidad vertical, en concreto a dos rampas mecánicas y un elevador que suman en total 12,2 millones del total de 19,9 de todo este paquete de obras.El proyecto más caro de los tres incluidos en este apartado de mejora de la movilidad, el Ourense Vertical del Concello es el de las rampas de Vasco Díaz Tanco que ascienden a 5,3 millones de euros.A ese se suman los 3,9 millones para el proyecto de movilidad que se pretende salvar la pendiente de Rampa de Sás en O Couto. Finalmente facilitar la a salvar también el desnivel de la calle Amor Ruibal, tiene un coste previsto de 934.000 euros.El concejal de Urbanismo resaltó que todos los proyectos cofinanciados por el Gobierno central a través de la UE están «muy adelantados» y próximos a licitar.