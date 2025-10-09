El centro Ponte Vella celebra su 24 aniversario con actividades gratuitas

El Centro Comercial Ponte Vella celebra su 24 aniversario del 10 al 25 de octubre con una programación especial repleta de actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos. Durante dos semanas, visitantes, familias y amigos podrán disfrutar de talleres, exposiciones, juegos, espectáculos y muchas sorpresas más en un ambiente festivo que recorrerá todo el centro. Entre las actividades más destacadas se encuentra el Playmobil Sky Trails, un espacio de juego y construcción con figuras y circuitos, ubicado en la segunda planta y disponible de jueves a domingo de 17 a 21h. (sábados también en horario de mañana de 12 a 14h). Los más aventureros podrán sumergirse en los Obradoiros Explorania (de 3 a 11 años), talleres para descubrir la jungla y mundos mágicos, que se celebrarán los viernes y sábados por la tarde de 16:30 a 20:30 h. Los más pequeños tendrán su lugar en los talleres infantiles y los amantes de los videojuegos podrán disfrutar del Espacio Gaming, con videoconsolas de última generación.