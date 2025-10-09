La alcaldesa de O Irixo desmiente un acuerdo de gobierno con el PP

La alcaldesa del Concello de O Irixo, Rosa María Dalama, desmintió ayer cualquier tipo de acuerdo de cogobierno municipal con el PP, tal como este partido político difundió el martes a través de un comunicado. La actual alcaldesa solo confirmó el nombramiento de la concejala popular,María José Villanueva Dejuane, en el puesto de primera teniente de alcaldesa, designada mediante decreto de la alcaldía el pasado mes de septiembre.

Por lo tanto, y ante la imposibilidad de este periódico de contactar con el portavoz municipal del PP, el exalcalde Manuel Cerdeira, así como también con la regidora, queda por aclarar la razón por la que el Partido Popular anunciaba en el comunicado la concesión del área de Empleo para el portavoz popular y la de Medio Rural para el concejal José Manuel Nogueira.