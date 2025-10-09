La adicción a la cocaína y el retraso del caso reducen la pena a dos traficantes
Reconocen los hechos y aceptan dos años de prisión, tras rebajar el fiscal una petición de cinco años por las atenuantes de consumo y dilaciones indebidas
Un acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la defensa y dos acusados que se confiesan autores de un delito contra la salud pública, por traficar con drogas en la zona de O Barco de Valdeorras en 2022, se traduce en una condena de 2 años de prisión y una multa de 5.000 euros. Supone una rebaja considerable con respecto a la solicitud inicial de la Fiscalía, que pedía en su escrito 5 años de cárcel más una sanción de 20.000 euros. El pacto entre las partes zanja la condena con una sentencia firme de conformidad en la que aplican dos atenuantes: la de dilaciones indebidas y la de consumo de droga.
En el momento de la comisión de los hechos, entre junio y octubre de 2022, los dos traficantes eran a su vez consumidores de cocaína, tal y como está acreditado en análisis e informes. Esa constituye una de las atenuantes. La otra se debe a la «dilación excesiva y desproporcionada» del procedimiento judicial, en palabras del fiscal, ayer, en el juicio —finalmente innecesario, debido a la conformidad— celebrado en la Audiencia Provincial de Ourense. El trámite de apertura de juicio oral no se produjo hasta junio de 2024.
Los dos acusados reconocen la autoría del delito contra la salud pública, en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud —entre las cantidades incautadas había cocaína—, y asume una pena de 2 años de prisión que, en principio, no conllevará efectos. Como carecen de antecedentes penales es probable que la pena se suspenda. La magistrada presidenta del tribunal les adelantó que no podrá cometer más delitos en el plazo fijado para esa hipotética suspensión, ni tener más relación con el tráfico de drogas.
Drogas y medicamentos
En su vivienda y su garaje de Éntoma, en el municipio de O Baco, los acusados tenían sustancias estupefacientes para trapichear. Las vigilancias efectuadas por la Guardia Civil constataron que los clientes acudían a la vivienda a adquirir dosis. En los registros del domicilio y el garaje se hallaron hachís, cocaína, marihuana, numerosos medicamentos —algunos utilizados como sustancia de corte—, además de utensilios y efectos para comercializar la droga. El precio del estupefaciente incautado: 7.279,88 euros.
