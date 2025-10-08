La tenencia de alcaldía y tres concejalías para el PP en O Irixo

El PP ha asumido en O Irixo la tenencia de alcaldía del gobierno municipal más tres áreas de gestión, tras el acuerdo alcanzado con la alcaldesa Rosa María Dalama, que gobierna en compañía de María Dolores Fariñas, ambas en el grupo de no adscritas. Es un pacto de cogobierno popular en O Irixo que persigue «terminar con la parálisis en el Concello, dándole la estabilidad política y de gestión que nunca tuvo desde el inicio del mandato», dice el portavoz del PP y exalcalde, Manuel Cerdeira María José Villanueva asume la tenencia de alcaldía y el área de Cultura. La de Medio Rural recae en José Manuel Nogueira, y la de Empleo en Cerdeira. En las próximas semanas se concretará una cuarta área para el PP, que no logró la mayoría absoluta en las elecciones de 2023 por solo 20 votos. En la oposición, Xuntos polo Irixo.