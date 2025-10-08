El Servicio de Neumología, con agenda estable de consultas en Valdeorras

Seis meses después de la creación de la Unidad de Silicosis del área Sanitaria de Ourense, Verín y Valdeorras, el Servicio de Neumología ha realizado un intenso trabajo de estudio y triaje de los casos diagnosticados en la comarca de Valdeorras, estableciendo una agenda de consultas directamente en el hospital público de O Barco así como un circuito de derivación de casos graves a la Unidad de Enfermedades Intersticiales, con consultas de acto único que incluyen pruebas de función pulmonar en el mismo día.

La jefa de servicio de Neumología, Isaura Parente, es una de las especialistas que atiende las consultas en O Barco. Destaca la plena colaboración de la dirección del hospital de Valdeorras y su equipo de profesionales, lo que facilita en gran medida el trabajo: «Disponemos de recursos para realizar diferentes pruebas de imagen, laboratorio y por supuesto espirometrías». El seguimiento de los pacientes graves corre a cargo de un equipo profesional especializado, con tratamiento personalizado, dirigido por la doctora Coral González.