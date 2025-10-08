Presencia de algas en el río Támega, en Laza

El PSOE registró un escrito en el Concello de Laza, para que contacte con la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS) con el fin de analizar las causas de la aparición de una alga en varios puntos del municipio al paso del río Támega. Piden medidas ante la posibilidad de que sea una alga invasora. Ya son varios los vecinos que les trasladaron su preocupación. Es especialmente visible en la zona de Matamá al lado del puente, así como en varias zonas de baño de las áreas fluviales.