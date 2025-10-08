Ourense reunirá este viernes a 180 universitarios séniores gallegos en el Liceo

El Liceo de Ourense acogerá este viernes la cuarta edición de las Xornadas de Asociacións Universitarias Seniors de Galicia. La cita reunirá a unos 180 participantes, entre alumnado y exalumnado de los programas universitarios para mayores de las tres universidades gallegas.

Las jornadas, impulsadas por la Federación Galega de Asociacións Universitarias Seniors, se celebran cada año en un campus diferente. En esta ocasión la organización corresponde a la Asociación de Estudantes Aulas de Formación Aberta del campus de Ourense, con el apoyo de la Universidade de Vigo, la Xunta, la Diputación y el Concello.

Durante la presentación, el vicerrector del campus, Francisco Javier Rodríguez, felicitó a la organización por el trabajo realizado y destacó el compromiso de la institución “coa formación ao longo de toda a vida”.

El presidente de la asociación organizadora, Celso Pumar, señaló que para su entidad «é unha honra» acoger el encuentro y subrayó que el alumnado sénior «é alumnado de feito e de dereito da Universidade». También resaltó el esfuerzo por abrir la actividad, en la medida de lo posible, a la ciudadanía.

Bajo el lema «Saberes e sabores de Ourense», el programa incluye conferencias, debates y una visita guiada. La primera ponencia abordará «as augas misteriosas da provincia termal de Ourense», a cargo de María G. Souto.

La jornada se completará con una mesa de debate sobre formación permanente, moderada por Alejandro Otero, presidente de la federación. El encuentro concluirá con una visita por la ciudad.