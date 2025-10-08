Ourense lidera un proyecto europeo de construcción con robótica

El grupo de investigación Aerolab del campus de Ourense lleva desde su creación el pasado año innovando a pasos agigantados en el campo del transporte y los sistemas aeroespaciales. Pero su último hito los ha llevado, según sus propias palabras, a la «primera división europea». Y es que el equipo de la UVigo liderará durante los próximos cuatro un proyecto a nivel europeo para transformar la construcción y rehabilitación de edificios mediante robótica avanzada.

Se trata del proyecto Radiance, y sus dimensiones no son precisamente pequeñas: en él trabajan 14 entidades de todo el continentes, entre universidades francesas o suizas, centros de investigación alemanes o multinacionales suecas. Todo financiado por el programa Horizonte Europa de la UE, que aportará casi 4 millones de euros para el desarrollo del proyecto. De esa cantidad, a la UVigo le corresponderá como líder 550.000 euros, que permitirán crear nuevas líneas de investigación relacionadas con la robótica aérea.

Radiance pretende que el sector de la construcción y rehabilitación de edificios sea más sostenible, seguro y eficiente, y para conseguirlo apuestan por la integración de robótica avanzada. Entre las diferentes propuestas, tienen pensado utilizar un robot cableado para reparar grietas, un robot para limpiar y aplicar capas de mortero y pintura o implantar en los cascos de los constructores sistemas de realidad aumentada que les avisen sobre niveles de polución o factores ergonómicos.

La puesta en marcha del proyecto ya se llevó a cabo el pasado mes de septiembre, y se prolongará hasta agosto de 2029. Durante este tiempo, las instituciones implicadas darán forma a las soluciones robóticas y sistemas de logística que tienen en mente, y las pondrán a prueba en cuatro edificios de la Unión Europea con fines y materiales de construcción diferentes. Para valorar la eficacia de sus resultados no solo tendrá en cuenta las renovaciones de los centros tratados, sino también cómo ha sido la interacción entre el robot y el humano con el que trabaja, así como determinar si las nuevas estrategias permiten trabajos más seguros y óptimos.

La sostenibilidad de los edificios de la UE, un objetivo con margen de mejora

Según explican los responsables de Aerolab, la iniciativa se debe al débil esfuerzo de innovación de la UE. Según datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, los edificios de la unión son responsables del 42% del consumo energético, así como del 35% de la emisión de gases de efecto invernadero, la gran mayoría originados en labores de construcción.Además, el 75% de estos centros no eran eficientes enérgicamente en 2020, y aunque una renovación ayudaría a reducir un 5% tanto las emisiones de CO2 como el consumo energético de la UE, menos del 1% del parque total se acaba reestructurando cada año.