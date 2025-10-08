Nuevo «look» para la zona infantil de la biblioteca Nós

La «bebeteca» (el espacio reservado para que los más pequeños se animen a la lectura) de la biblioteca pública Nós de Ourense cuenta desde ayer con un nuevo atractivo. Y es que en una de sus paredes, que hasta ahora «tiñamos moi aburrida», segundo cuentan las directoras del local, han instalado un mural artístico a cargo del artista visual Pablo Otero.

La obra no tiene nada de ordinaria: sobre un fondo verde, se pueden divisar más de cien formas abstractas de diversos colores, hechas con madera policromada. En su presentación, el artista explicó que su trabajo parte de la idea de queres hacer «un pequeño catálogo» en el que quería escapar del concepto de un muñeco tradicional, pues «xa son moitos anos de traballar nese formato, e non me interesaba crear unha personaxe da que quedabas farto despois de vela cinco ou seis veces». En contraposición, su mural ofrece un sinfín de interpretaciones, que despertarán la mente creativa de los más pequeños.

Par a su elaboración, Otero estuvo 5 semanas trabajando en la biblioteca, en las que se sumergió en los libros de la «bebeteca» y entabló conversaciones con los niños que la frecuentaba, comprobando que se cumplía el propósito de su obra: «un picariño que pasaba tódalas mañás durante o verán interesábase e preguntábame ‘por que esta forma ten outras formas dentro?’. Nese momento díxenlle: ‘Posiblemente porque cada forma, igual que cada letra do alfabeto que empregamos, sempre contén dentro as posibilidades desas outras letras que puido chegar a ser», contó.

El artista tuvo tiempo también para agradecer a la dirección de la biblioteca el hecho de apoyar y contratar artistas locales «para todo tipo de propostas, que é algo que non pasa en todas partes». Además, señaló que la oportunidad de hacer este mural supone para él afianzar su relación con la cultura pública: «Eu fun un de tantos nenos dos 70 que os sábados ía correndo ao espazo infantil da biblioteca que estaba no concello, e que os venres pola tarde ía ao cineclube Padre Feijóo a ver a programación gratuísta para nenos. Que dalgunha maneira hoxe me conviden aquí para pechar este ciclo é moi importante», afirmó.