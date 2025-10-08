El móvil, un riesgo al volante que ha costado este año 2.500 puntos del carné en Ourense

Un despiste de escasos segundos en carretera puede bastar para que todo cambie para siempre. La Dirección General de Tráfico advierte de que las distracciones al volante son «el primer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico, presentes en el 30% de los siniestros mortales», con 406 casos en España en 2024. Durante esta semana, la Guardia Civil de Tráfico y seis policías locales de la provincia —Ourense, Trives, Xinzo, O Barco, Celanova y Barbadás— se suman a la campaña a nivel nacional para evitar estas conductas imprudentes. Casi la mitad de las denuncias en todo el país en los siete días de vigilancia intensiva de 2024 se debió a la utilización del teléfono móvil. Según los datos de ámbito provincial, en lo que va de año se han retirado en Ourense 2.426 puntos por el uso del disposito móvil cuando se conduce. Sujetar el teléfono —el hecho de tenerlo en la mano— mientras se conduce conlleva una sanción de 6 puntos y 200 euros. Manipular el terminal u otros aparatos se castiga con 3 puntos y 200 euros.

«Desde 2017 vense notando que as distraccións de tráfico, moitas delas vinculadas á utilización de dispositivos electrónicas e do móbil, son a primeira causa concorrente máis frecuente en accidentes de tráfico», subraya el subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos. El año pasado, la campaña de vigilancia controló 13.542 vehículos y deparó denuncias a 217 personas. «Dous segundos de falta de atención na condución implican, a unha velocidade de 60 km/h, 34 metros de descontrol da situación. Poden pasar moitas cousas, e todas son negativas», advierte Santos. «Para evitar accidentes, moitas veces graves, a recomendación é que unha vez que entremos no vehículo deixemos o móbil lonxe do noso alcance, e aguantemos a tentación e a presión de responder un wasap. Contestar ou marcar un número son varios segundos nos que se perden a concentración e o control do vehículo, polo que as probabilidades de ter un accidente grave multiplícanse», reitera el político.

El responsable provincial de la DGT, David Llorente, recuerda que está prohibido no atender constantente los mandos del vehículos y circular de manera desatenta. La distracción es un factor presente, añade el jefe provincial de Tráfico, en algunos siniestros viales con animales, un problema de seguridad vial muy frecuente en el que es esencial evitar dar un volantazo. «É importante interiorizar a atención permanente na conducción». Llorente llama a la prudencia de usuarios de vehículos y también de peatones, en un año en el que se contabilizan 6 fallecidos por atropello en la provincia de Ourense.

El teniente de la Guardia Civil de Tráfico Eloy Silvariño incide en que, en el momento de conducir, «é importante estar sempre en disposición de poder controlar o vehículo e prestar atención á condución ante calquera imprevisto, como a aparición dun animal ou unha persoa na calzada. Hai que estar en condicións de reaccionar, e non estar distraído atendendo o móbil, unha pantalla ou a paisaxe. Ao conducir hai que atender a estrada», explica. «Esta semana vanse incrementar os controis de distracións», anuncia el teniente, tanto por parte de vehículos rotulados de Tráfico como de coches camuflados, en toda la provincia.